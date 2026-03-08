Орбан: Конфискованные у украинцев деньги пока останутся в Венгрии

«Я хочу знать, как эти деньги попадают в эти карманы. Мы будем искать ответ на этот вопрос, и мы найдем его», – заявил премьер-министр. Он отметил, что решение относительно судьбы изъятых средств еще не принято и пока они будут храниться на территории Венгрии.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия требует от Украины объяснить, остается ли часть средств, перевозимых в страну, на территории Венгрии и в чьих интересах они расходуются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

