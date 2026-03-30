Из-за несоответствия московским стандартам перестали быть курьерами 15 тыс. человек

В Москве борются с недобросовестными курьерами на электровелосипедах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, из-за несоответствия московским стандартам перестали быть курьерами 15 тыс. человек. Жители города могут сообщать о нарушениях по разным каналам, в том числе в ГИБДД - на велосипедах курьеров имеются номера, поэтому нарушителей сразу можно идентифицировать.

Ликсутов указал, что многих нарушителей после проверки заставляют пройти еще раз обучение правилам вождения, других - увольняют из курьеров. Заммэра отметил, что разделяет возмущение жителей грубыми нарушениями и некорректным поведением курьеров.

Запрет проезда по тротуарам для курьеров на электровелосипедах может стать общим федеральным решением, однако не все регионы в этом случае смогут своевременно фиксировать возможные нарушения, заявила в беседе с НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

