Заявление Хафтара объяснили неудачами под Триполи
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН рассказал, как повлияет заявление Хафтара на ход военного конфликта в Ливии.
Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил, что власть в стране переходит к армии. Ранее он призвал ливийцев отвергнуть соглашение 2015 года, которое позволило сформировать правительство национального согласия, с которым ЛНА ведет войну.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН рассказал, как повлияет заявление Хафтара на ход военного конфликта в Ливии.
«Как были, так и будут боевые действия. Ничего это заявление кардинально не меняет», - сказал востоковед.
По его мнению, оно носит пропагандистский характер.
«У Хафтара не получается взять Триполи, вот он и решил заявить, что он и есть главный. Никакого влияния это иметь не будет», - заключил Багдасаров.
Напомним, в Ливии после свержения и убийства диктатора Муамара Каддафи в 2011 году началась гражданская война. В столице страны Триполи при поддержке ООН и Евросоюза в 2015 году было сформировано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сарраджа. Его власть не признает ЛНА Халифы Хафтара, которая контролирует большую часть страны.
19 января в Берлине состоялся саммит по урегулированию конфликта в Ливии, который закончился провалом. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что это произошло из-за отсутствия одной из заинтересованных сторон - Катара.
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