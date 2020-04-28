Заявление Хафтара объяснили неудачами под Триполи

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии в эфире НСН рассказал, как повлияет заявление Хафтара на ход военного конфликта в Ливии.            



Лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил, что власть в стране переходит к армии. Ранее он призвал ливийцев отвергнуть соглашение 2015 года, которое позволило сформировать правительство национального согласия, с которым ЛНА ведет войну.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире НСН рассказал, как повлияет заявление Хафтара на ход военного конфликта в Ливии.

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«Как были, так и будут боевые действия. Ничего это заявление кардинально не меняет», - сказал востоковед.

По его мнению, оно носит пропагандистский характер.

«У Хафтара не получается взять Триполи, вот он и решил заявить, что он и есть главный. Никакого влияния это иметь не будет», - заключил Багдасаров.

Напомним, в Ливии после свержения и убийства диктатора Муамара Каддафи в 2011 году началась гражданская война. В столице страны Триполи при поддержке ООН и Евросоюза в 2015 году было сформировано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сарраджа. Его власть не признает ЛНА Халифы Хафтара, которая контролирует большую часть страны.

19 января в Берлине состоялся саммит по урегулированию конфликта в Ливии, который закончился провалом. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что это произошло из-за отсутствия одной из заинтересованных сторон - Катара.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
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