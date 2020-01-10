Ливия отвергла предложение Путина о прекращении огня

10 января 202000:30

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара в четверг 9 января отказалась прекратить вооруженные действия против террористических группировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Al Arabiya.

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Официальный представитель вооруженных сил Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари приветствовал предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня, но все же настаивал на продолжении войны с запрещенными террористическими группировками, которые, по его словам, были обозначены так в "резолюциях СБ ООН". По мнению генерала, полное уничтожение боевиков - это единственный способ создать гражданское общество и правовое государство. Он отметил, что одной из приоритетных задач для ВС Ливии является безопасность в Триполи и политическое регулирование, нацеленное на создание независимого правительства.

Ранее главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган предложили всем участникам ливийского конфликта остановить боевые действия с 12 января. Турция также ратифицировала договор о военном сотрудничестве Турции и Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. 5 января Эрдоган заявил о начале отправки турецких военных в Ливию с целью "координации" и охраны "легитимного правительства".

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Стенин
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