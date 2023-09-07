Заявивший о близость с Обамой мужчина сообщил, что их познакомил водитель

Он якобы встретил Обаму случайно в 1999 году в Чикаго. Синклер нанял лимузин и заявил водителю, что раз его друг не может покинуть военную базу, то он все равно хочет посмотреть город, а для этого не против завести знакомство с кем-то из местных. Водитель Джамир Мултани забрал Синклере в отеле, провез по Чикаго, «снаружи бара был парень, которого мне представили как Барак Обама». Мужчина утверждает, что водитель его знал.

В баре Синклер, который не знал, что Обама занимается политикой, обмолвился, что хочет «взбодриться». Водитель отвез их в какое-то место, где Обама якобы купил наркотики, которые они стали употреблять. «Ночь превратилась в нечто сексуально-наркотическое в лимузине», — рассказал мужчина.

Синклер отметил, что когда он впервые связывался с офисом Обамы в период предвыборной кампании в 2007 году, ему заявили, что не станут признавать якобы случившийся эпизод с сексом и наркотиками.

Ранее Обаме запретили въезд в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

