Песков оценил слова Обамы о жителях Крыма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе «время от времени пробиваются рациональные суждения», сообщает РИА Новости.
Комментируя слова экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма он отметил, что в них есть рациональные зёрна, и что в странах Запада действительно была достаточно большая фракция политиков, выступающих за развитие добрых отношений с Россией.
Представитель Кремля также указал, что среди жителей Крыма желающих присоединения к РФ было гораздо больше, чем упомянул бывший американский лидер.
«Не определенная часть населения Крыма, а практически всё население Крыма хотело стать частью России", - заключил Песков.
Ранее Барак Обама в интервью CNN заявил, что в Крыму «было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru