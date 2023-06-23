Песков оценил слова Обамы о жителях Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на Западе «время от времени пробиваются рациональные суждения», сообщает РИА Новости.

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Комментируя слова экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма он отметил, что в них есть рациональные зёрна, и что в странах Запада действительно была достаточно большая фракция политиков, выступающих за развитие добрых отношений с Россией.

Представитель Кремля также указал, что среди жителей Крыма желающих присоединения к РФ было гораздо больше, чем упомянул бывший американский лидер.

«Не определенная часть населения Крыма, а практически всё население Крыма хотело стать частью России", - заключил Песков.

Ранее Барак Обама в интервью CNN заявил, что в Крыму «было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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