Песков оценил слова Обамы о жителях Крыма

Комментируя слова экс-президента США Барака Обамы о жителях Крыма он отметил, что в них есть рациональные зёрна, и что в странах Запада действительно была достаточно большая фракция политиков, выступающих за развитие добрых отношений с Россией.

Представитель Кремля также указал, что среди жителей Крыма желающих присоединения к РФ было гораздо больше, чем упомянул бывший американский лидер.

«Не определенная часть населения Крыма, а практически всё население Крыма хотело стать частью России", - заключил Песков.

Ранее Барак Обама в интервью CNN заявил, что в Крыму «было много русскоговорящих и была определённая симпатия к идеям, которые представляла Россия», сообщает RT.