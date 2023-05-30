СКР: по факту атаки беспилотников на Москву заведено уголовное дело
30 мая 202314:09
По факту нападения боевых дронов на жилые дома в Москве Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье ст. 205 УК РФ терроризм, сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
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Как отмечается, оно было заведено по прямому указанию председателя СКР Александра Бастрыкина.
К расследованию произошедшего уже приступили следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, а также специалисты судебно-экспертного центра.
Ранее в Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru