«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

В самой газете целый разворот посвящён анонсированной в России первой вакцине от коронавируса.

О ней стало подробно известно во вторник. Вакцина получила название «Спутник V» и, по данным Минздрава РФ она формирует иммунитет на срок до двух лет. Кроме того, по заявлению директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, новой вакциной обеспечат всю Россию в течение года.

