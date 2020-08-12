«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID

Французская газета Liberation в своём свежем выпуске поместила на свою обложку изображение президента РФ Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда, держащего в руке шприц с вакциной от коронавируса. Заголовок гласит «Вакцина против COVID. Завтра не умрёт никогда».

Стало известно, когда всю Россию обеспечат вакциной от COVID-19

В самой газете целый разворот посвящён анонсированной в России первой вакцине от коронавируса.

О ней стало подробно известно во вторник. Вакцина получила название «Спутник V» и, по данным Минздрава РФ она формирует иммунитет на срок до двух лет. Кроме того, по заявлению директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, новой вакциной обеспечат всю Россию в течение года.

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ФОТО: © Фото : Libération
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаПутин
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