«Завтра не умрёт никогда». Путина представили в образе Бонда с вакциной от COVID
Французская газета Liberation в своём свежем выпуске поместила на свою обложку изображение президента РФ Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда, держащего в руке шприц с вакциной от коронавируса. Заголовок гласит «Вакцина против COVID. Завтра не умрёт никогда».
В самой газете целый разворот посвящён анонсированной в России первой вакцине от коронавируса.
О ней стало подробно известно во вторник. Вакцина получила название «Спутник V» и, по данным Минздрава РФ она формирует иммунитет на срок до двух лет. Кроме того, по заявлению директора Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, новой вакциной обеспечат всю Россию в течение года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru