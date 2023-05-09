Швеция отказалась поставлять Украине истребители

Стокгольм не будет предоставлять истребители Киеву. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает телеканал SVT.

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Глава военного ведомства отметил, что у королевства нет лишних самолетов, которые можно отправить на Украину.

По словам Йонсона, поддержка Украины со стороны Швеции будет заключаться в обучении военнослужащих. Также Стокгольм готов помогать Киеву обслуживать и ремонтировать предоставленную Западом технику, добавил министр обороны.

Командование ВВС США в Европе ранее сообщило о переброске на авиабазу Эмари в Эстонии истребителей пятого поколения F-22, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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