Адвокат Трампа: Нарушения на выборах в США были спланированы
Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что нарушения на президентских выборах в стране происходили по единому плану.
Как сообщил Джулиани на пресс-конференции в четверг, начатое командой Трампа расследование показало, что в ходе выборов были допущены «не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов».
По словам адвоката, все случаи нарушений были почти одинаковыми, что говорит о централизованном плане «по реализации этих махинаций с голосами».
Джулиани отметил, что особая роль в плане была отведена контролируемым демократами большим городам. По словам адвоката, наибольшее количество нарушений республиканский штаб обнаружил в Филадельфии и Детройте.
Ранее Руди Джулиани заявил, что штаб Трампа отозвал иск в связи с выборами в Мичигане, добившись приостановки подведения итогов в округе Уэйн.
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