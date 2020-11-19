Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в Мичигане
Штаб президента США Дональда Трампа решил отозвать иск к властям штата Мичиган. Об этом сообщил адвокат главы государства Руди Джулиани.
В заявлении отмечается, что в четверг утром предвыборный штаб отозвал касающийся результатов выборов иск, «достигнув того, к чему мы стремились».
По словам Джулиани, официальное подведение итогов выборов в округе Уэйн приостановлено, пока жители штата не убедятся в законности каждого учтённого голоса.
Ранее стало известно об отклонении судом Пенсильвании иска команды Трампа. В своём заявлении штаб республиканца сообщал об ограничении работы наблюдателей при подсчёте голосов в Филадельфии.
Кроме того, действующий американский президент пообещал подготовить иски, доказывающие «неконституционность» прошедших 3 ноября президентских выборов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Две зарегистрированные в РФ компании попали в список американских санкций по КНДР
- Врач предупредила об опасности голых щиколоток зимой
- Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в Мичигане
- Врач назвал срок выхода Подмосковья на плато по коронавирусу
- Россиянам перестанут выдавать свидетельства о разводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru