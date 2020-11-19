Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в Мичигане

Штаб президента США Дональда Трампа решил отозвать иск к властям штата Мичиган. Об этом сообщил адвокат главы государства Руди Джулиани.

В заявлении отмечается, что в четверг утром предвыборный штаб отозвал касающийся результатов выборов иск, «достигнув того, к чему мы стремились».

По словам Джулиани, официальное подведение итогов выборов в округе Уэйн приостановлено, пока жители штата не убедятся в законности каждого учтённого голоса.

Ранее стало известно об отклонении судом Пенсильвании иска команды Трампа. В своём заявлении штаб республиканца сообщал об ограничении работы наблюдателей при подсчёте голосов в Филадельфии.

Кроме того, действующий американский президент пообещал подготовить иски, доказывающие «неконституционность» прошедших 3 ноября президентских выборов.

