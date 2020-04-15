Застрявших в Таиланде россиян вывезут 18 апреля
Россиян, застрявших в Таиланде из-за ситуации с коронавирусом, доставят специальным рейсом из Бангкока во Владивосток 18 апреля. Об этом пишет Интерфакс, отмечая, что на этом самолете вернуться в Россию смогут 200 человек.
В течение двух недель после прибытия во Владивосток все пассажиры, которые будут находиться на борту, будут обязаны находиться на строгом карантине, подчеркивает Газета.ру. Жители Приморья смогут находиться на самоизоляции в своих квартирах. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.
Известно, что около 30 граждан России ожидают эвакуации во Владивосток из Токио, но дата организации вывозного рейса пока не называется, подчеркивает РИА ФАН.
Ранее НСН писала, что наши соотечественники, которые находятся в Дели, будут доставлены на родину 19 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи. Известно, что рейс будет доступен только россиянам, проживающим в Москве и Подмосковье. Формирование списков будет вестись на портале госуслуг по факту регистрации, в случае заполнения рейса будет создан лист ожидания, уточнили в ведомстве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России выявили 3388 новых случаев заражения COVID-19
- Александр Робак призвал к строгости в соблюдении самоизоляции
- Власти Москвы введут дополнительные меры поддержки жителей
- Число проведённых в России тестов на коронавирус превысило 1,5 млн
- Застрявших в Таиланде россиян вывезут 18 апреля