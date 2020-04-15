Застрявших в Таиланде россиян вывезут 18 апреля

Россиян, застрявших в Таиланде из-за ситуации с коронавирусом, доставят специальным рейсом из Бангкока во Владивосток 18 апреля. Об этом пишет Интерфакс, отмечая, что на этом самолете вернуться в Россию смогут 200 человек.

В течение двух недель после прибытия во Владивосток все пассажиры, которые будут находиться на борту, будут обязаны находиться на строгом карантине, подчеркивает Газета.ру. Жители Приморья смогут находиться на самоизоляции в своих квартирах. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.

Известно, что около 30 граждан России ожидают эвакуации во Владивосток из Токио, но дата организации вывозного рейса пока не называется, подчеркивает РИА ФАН.