Самолёт с россиянами из Испании сел в Санкт-Петербурге
Более сотни россиян вернулись из Мадрида в Россию рейсом «Аэрофлота». Самолёт сел в петербургском аэропорту «Пулково», передаёт РИА Новости. Из 158 человек, зарегистрированных на рейс, около 20 не прибыли на борт.
Порядка 20 эвакуированных — жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Остальных тем же рейсом доставят и северной столицы в Москву.
В Петербурге прилетевшие из-за границы пассажиры пройдут врачебный осмотр и сдадут анализы, их багаж дезинфицируют специалисты. Местных жителей развезут по домам на автобусе, жителей других регионов поместят в обсерватор.
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