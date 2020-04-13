Самолёт с россиянами из Испании сел в Санкт-Петербурге

Более сотни россиян вернулись из Мадрида в Россию рейсом «Аэрофлота». Самолёт сел в петербургском аэропорту «Пулково», передаёт РИА Новости. Из 158 человек, зарегистрированных на рейс, около 20 не прибыли на борт.

Порядка 20 эвакуированных — жители Санкт-Петербурга и Ленобласти. Остальных тем же рейсом доставят и северной столицы в Москву.

В Петербурге прилетевшие из-за границы пассажиры пройдут врачебный осмотр и сдадут анализы, их багаж дезинфицируют специалисты. Местных жителей развезут по домам на автобусе, жителей других регионов поместят в обсерватор.

