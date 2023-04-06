Трампу предоставят инструкцию по выживанию в американской тюрьме
Член ЛДПР Виктор Бут отправит бывшему президенту США Дональду Трампу перечень советов по выживанию в американской тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Бут намерен объяснить Трампу нюансы общения с администрацией тюрьмы. Он расскажет о правилах поведения в камере и тонкостях общения с надзирателями.
Бут провел в американской тюрьме почти 15 лет. Его арестовали в 2008 году по запросу США.
Суд Манхэттена 4 апреля предъявил Трампу обвинения в фальсификации деловых документов. Следующее заседание пройдет 4 декабря.
Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru