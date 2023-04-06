Бут намерен объяснить Трампу нюансы общения с администрацией тюрьмы. Он расскажет о правилах поведения в камере и тонкостях общения с надзирателями.

Бут провел в американской тюрьме почти 15 лет. Его арестовали в 2008 году по запросу США.

Суд Манхэттена 4 апреля предъявил Трампу обвинения в фальсификации деловых документов. Следующее заседание пройдет 4 декабря.

Депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что Россия готова предоставить экс-президенту США политическое убежище, сообщает «Радиоточка НСН».

