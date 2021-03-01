Защита Саркози оспорит вынесенный экс-президенту Франции приговор
Бывший президент Франции Николя Саркози намерен подать апелляцию на приговор Парижского суда, который осудил его на три года лишения свободы (два условно и один год тюремного заключения) по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом заявила его адвокат Жаклин Лаффон, пишет ТАСС.
Кроме того, защитник отметила, что Саркози сохраняет спокойствие и решительно настроен продолжать доказывать свою невиновность по данному делу. Лаффон заявила, что считает этот приговор "чрезмерно суровым" и "абсолютно необоснованным".
Добавим, Саркози стал первым президентом Франции в новейшей истории, который получил реальный тюремный срок. Его предшественника Жака Ширака в 2011 году признали виновным в создании фиктивных рабочих мест в 1977–1995 годах. Ширака приговорили к двум годам лишения свободы условно. На решение суда повлиял и тот факт, что на момент оглашения приговора у него были серьезные проблемы со здоровьем.
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