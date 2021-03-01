Защита Саркози оспорит вынесенный экс-президенту Франции приговор

Бывший президент Франции Николя Саркози намерен подать апелляцию на приговор Парижского суда, который осудил его на три года лишения свободы (два условно и один год тюремного заключения) по делу о коррупции и торговле влиянием. Об этом заявила его адвокат Жаклин Лаффон, пишет ТАСС.

Кроме того, защитник отметила, что Саркози сохраняет спокойствие и решительно настроен продолжать доказывать свою невиновность по данному делу. Лаффон заявила, что считает этот приговор "чрезмерно суровым" и "абсолютно необоснованным".