Гражданина Франции Познера не впечатлил приговор Саркози

Тюремный срок для экс-президента - пример демократии, хотя сама Франция в этом отношении не образец, заявил телеведущий Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что даже после приговора бывшего президента Франции Николя Саркози к реальному тюремному сроку не считает страну образцом демократии.

«Перед законом все отвечают одинаково, хоть президент, хоть истопник. Нет исключений. Тем не менее, для меня Франция – не образец демократии. Демократия – это не только суд, это много другого. Франция, конечно, демократическая страна, но не образец. Этим славятся скандинавские страны. А во Франции есть вещи, которые я считаю недемократическими. В частности, это государственное телевидение. Тем не менее, приговор Саркози – это безусловный пример демократии. Для французских президентов приговор Саркози станет уроком и напоминанием, а для других – нет. К примеру, Лукашенко ведь не во Франции живет», - отметил он.
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Ранее суд приговорил бывшего главу государства к трем годам лишения свободы за коррупцию и торговлю влиянием. При этом в тюрьме экс-президент проведёт только один год, так как два остальных он получил условно.

Бывший президент был фигурантом «Дела о прослушке». По данным следствия, экс-президент обещал чиновнику Кассационного суда пост в Монако в обмен на информацию по расследованию фактов финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Николя СаркозиВладимир Познер
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