Гражданина Франции Познера не впечатлил приговор Саркози

Ранее суд приговорил бывшего главу государства к трем годам лишения свободы за коррупцию и торговлю влиянием. При этом в тюрьме экс-президент проведёт только один год, так как два остальных он получил условно.

Бывший президент был фигурантом «Дела о прослушке». По данным следствия, экс-президент обещал чиновнику Кассационного суда пост в Монако в обмен на информацию по расследованию фактов финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.

