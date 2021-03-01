СМИ: суд приговорил Саркози к реальному сроку по делу о коррупции

Экс-президент Франции Николя Саркози стал первым французским президентом, который получил реальный срок, сообщает телеканал BFM.

Суд Парижа признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием и приговорил его к трём годам лишения свободы. При этом в тюрьме экс-президент проведёт только один года, так как два остальных он получил условно.

Так называемое «Дело о прослушке» связано с тем, что Ливия, предположительно, финансировала президентскую кампанию Саркози в 2007 году. По данным следствия, экс-президент мог пообещать бывшему сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу пост в Монако в обмен на информацию по расследованию данного факта. Сам Саркози все обвинения отрицает.

По информации BFM, Азибера, а также бывшего адвоката Саркози Тьерри Эрзога, которые также проходили по делу, признали виновными в разглашении профессиональной тайны - они также получили три года тюрьмы, два из которых условно.

