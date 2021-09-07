Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении Boeing в Донбассе
Скончавшийся свидетель по делу МН17 был военным экспертом, который дал показания по ЗРК «Бук». Защита не успела его опросить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сабине тен Дуссхате, представляющей интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.
По словам адвоката, свидетеля, о котором идет речь, успела опросить прокуратура Нидерландов. Однако она не знает, будет ли гособвинение использовать полученные данные в качестве доказательств.
Ранее пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщил что скончавшийся свидетель по делу о крушении малазийского Boeing был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова.
Слушания по делу о крушении MH17 по существу возобновились в Нидерландах 6 сентября. Во время заседания председатель суда Хендрик Стинхейс сообщил, что один из свидетелей по делу о катастрофе умер.
По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Малайзийский Boeing, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Объединенная следственная группа (JIT) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ утверждает, что пассажирский лайнер был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.
Ранее Генпрокуратура России заявила, что в крушении малайзийского Boeing 777-200ER, выполнявшего рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, виновна Украина.
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