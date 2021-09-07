Защита не успела допросить свидетеля по делу о крушении Boeing в Донбассе

Скончавшийся свидетель по делу МН17 был военным экспертом, который дал показания по ЗРК «Бук». Защита не успела его опросить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сабине тен Дуссхате, представляющей интересы обвиняемого Олега Пулатова в суде.

По словам адвоката, свидетеля, о котором идет речь, успела опросить прокуратура Нидерландов. Однако она не знает, будет ли гособвинение использовать полученные данные в качестве доказательств.

Ранее пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк сообщил что скончавшийся свидетель по делу о крушении малазийского Boeing был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова.