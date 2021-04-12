Авиаэксперт объяснил «слив» переговоров фигурантов дела MH17

«Радиоперехваты осуществляла Служба безопасности Украины (СБУ). Разговоров там десятки тысяч. Они были прослушаны. И об этом Международная совместная следственная группа (JIT) в первый раз сказала еще в сентябре 2016 года. Все остальные разговоры возникали, потому что их сливала сама JIT. Они обнародовали разговоры, как аудио, так и текстовые расшифровки, с целью идентификации. Они обращаются к возможным очевидцам и к тем, кто может этих людей по голосу узнать. Грубо говоря, есть два источника разговоров – это СБУ и само следствие. Так как Украина является членом JIT, есть договоренность о том, что ни одна страна, ни один участник расследования не может что-либо опубликовать без согласия всех остальных. В этой ситуации любой разговор, который появляется в пространстве – это утечка. Либо сознательная, либо хакерская», - отметил собеседник НСН.

Лукашевич подчеркнул, что в ситуации, когда СМИ публикуют эту информацию, становится понятно, что они каким-то образом получили доступ к следственный материалам.

«Поэтому у меня нет никакого сомнения, что это централизованная, скоординированная утечка разговоров из материалов судебного дела. Новое слушание по делу пройдет 16 апреля. Может быть, это подогрев интереса к теме? Я так понимаю, что нам слили разговоры, которые всё равно будут звучать в процессе судебных слушаний. А рассмотрение дела по существу, напомню, начнётся 7 июня. С другой стороны, защите и обвиняемым дают понять, что там много чего ещё накопано и накоплено», - подчеркнул авиаэксперт.



Резюмируя, Лукашевич подчеркнул, что это не последняя информация, о которой мы узнали. По его словам, когда начнутся слушания дела по существу, будет еще больше данных.

«И, по большому счету, мы должны следит не за СМИ, поскольку они, отчасти, спекулятивны. Мы должны следить за этой темой по заседаниям суда. Есть обвинение, есть защита и есть судья в качестве вердикта. А это – интересный факт и, как я думаю, не последняя утечка, которая выплескивается в СМИ», - отметил собеседник НСН.

Между тем, прокуратура Нидерландов не стала комментировать утечку попавших в распоряжение голландских журналистов аудиозаписей телефонных разговоров, которые могут иметь отношение к крушению Boeing рейса MH17 на Украине в июле 2014 года.

Напомним, в июне 2019 года Совместная следственная группа объявила, что выяснила имена причастных к авиакатастрофе. Ими оказались бывший заместитель командира военной разведки ДНР Олег Пулатов, глава разведки ДНР Сергей Дубинский, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и ополченец Леонид Харченко. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки «Бук» на Украину с территории России.

