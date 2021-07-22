Генпрокуратура России обвинила Украину в крушении Boeing MH17
Генпрокуратура России заявила, что в крушении малайзийского Boeing 777-200ER, выполнявшего рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, виновна Украина, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что, несмотря на боевые действия, Киев не стал перекрывать воздушное пространство над Донбассом, а также не провёл независимое и эффективное расследования обстоятельств, ввиду которых над регионом продолжались полёты гражданских самолётов.
Кроме того, в ведомстве отметили, что Украина регулярно пытается переложить ответственность за инцидент на Россию с помощью сфабрикованных доказательств, сообщает РИА ФАН.
Катастрофа Boeing 777, выполнявшего рейс MH17, в Донецкой области произошла 17 июля 2014 года в районе вооружённого противостояния между правительственными силами и войсками непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщает RT.
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