Заразившийся COVID-19 Эрдоган работает удаленно

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работает удаленно после заболевания коронавирусом.

«Сейчас болезнь проходит в легкой форме, и мы с госпожой Эмине продолжаем работать удаленно», — написал Эрдоган в своем Twitter.

По его словам, утром состоялся плановый медосмотр, который провел его врач, сообщает RT.

Ранее Эрдоган рассказал, что и него и его супруги обнаружен омикрон-штамм коронавируса.

