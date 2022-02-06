Заразившийся COVID-19 Эрдоган работает удаленно

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работает удаленно после заболевания коронавирусом.

«Сейчас болезнь проходит в легкой форме, и мы с госпожой Эмине продолжаем работать удаленно», — написал Эрдоган в своем Twitter.

По его словам, утром состоялся плановый медосмотр, который провел его врач, сообщает RT.

Ранее Эрдоган рассказал, что и него и его супруги обнаружен омикрон-штамм коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:ТурцияКоронавирусЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
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