Заразившийся COVID-19 Эрдоган работает удаленно
6 февраля 202213:29
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работает удаленно после заболевания коронавирусом.
«Сейчас болезнь проходит в легкой форме, и мы с госпожой Эмине продолжаем работать удаленно», — написал Эрдоган в своем Twitter.
По его словам, утром состоялся плановый медосмотр, который провел его врач, сообщает RT.
Ранее Эрдоган рассказал, что и него и его супруги обнаружен омикрон-штамм коронавируса.
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6 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru