Зараженных COVID-19 в Италии может быть больше 600 тысяч
Руководитель Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли в ходе интервью местным СМИ не исключил, что реальное число носителей коронавируса COVID-19 в стране может быть в 10 раз больше, чем говорят официальные данные.
«Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 не выявленных случаев вполне правдоподобно», - цитирует его ТАСС.
Боррелли в ходе интервью также не стал отрицать, что по количеству зараженных Италия скоро обгонит Китай — это может произойти через несколько дней.
Согласно официальной статистике, в Италии заболели более 64 тысяч человек,из которых более 6 тысяч — скончались, за минувшие сутки погиб 601 человек, уточняет RT. Излечились 7,5 тыс. человек.
В Китае коронавирус подхватили 81 тыс. человек, скончались 3270. В целом по миру зафиксировано более 350 тысяч заражений и 16 тысяч летальных исходов.
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