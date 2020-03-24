Зараженных COVID-19 в Италии может быть больше 600 тысяч

«Соотношение одного подтвержденного заразившегося на 10 не выявленных случаев вполне правдоподобно», - цитирует его ТАСС.

Боррелли в ходе интервью также не стал отрицать, что по количеству зараженных Италия скоро обгонит Китай — это может произойти через несколько дней.

Согласно официальной статистике, в Италии заболели более 64 тысяч человек,из которых более 6 тысяч — скончались, за минувшие сутки погиб 601 человек, уточняет RT. Излечились 7,5 тыс. человек.

В Китае коронавирус подхватили 81 тыс. человек, скончались 3270. В целом по миру зафиксировано более 350 тысяч заражений и 16 тысяч летальных исходов.

