Запрет на полеты белорусских авиакомпаний в авиапространстве ЕС вступил в силу

Запрет на использование воздушного пространства и аэропортов Евросоюза самолетами авиаперевозчиков из Белоруссии вступил в силу после публикации соответствующего решения Совета ЕС, передает РИА Новости.

ЕС запретил белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство

Любым лайнерам белорусских перевозчиков запрещено совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза с 00:00 субботы (1:00 по московскому времени). Исключением станут гуманитарные рейсы, аварийные посадки и экстренные пролеты.

Запрет стал одной из мер, принятых в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывного устройства в самолете не обнаружили. Этим рейсом летели сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, они были задержаны.

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ФОТО: pxhere.com
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