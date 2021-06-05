Запрет на полеты белорусских авиакомпаний в авиапространстве ЕС вступил в силу
Запрет на использование воздушного пространства и аэропортов Евросоюза самолетами авиаперевозчиков из Белоруссии вступил в силу после публикации соответствующего решения Совета ЕС, передает РИА Новости.
Любым лайнерам белорусских перевозчиков запрещено совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза с 00:00 субботы (1:00 по московскому времени). Исключением станут гуманитарные рейсы, аварийные посадки и экстренные пролеты.
Запрет стал одной из мер, принятых в отношении Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывного устройства в самолете не обнаружили. Этим рейсом летели сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, они были задержаны.
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