ЕС запретил белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство

Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, сообщается в распространенном заявлении ЕС.

«Воздушные запреты». Германия и Россия синхронно ввели и отменили ограничения для авиакомпаний

В документе отмечается, что совет решил усилить ограничительные меры с учетом ситуации в Белоруссии. Запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал «Радиоточке НСН», как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвросоюзАвиасообщение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры