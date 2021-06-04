ЕС запретил белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство
Евросоюз официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, сообщается в распространенном заявлении ЕС.
В документе отмечается, что совет решил усилить ограничительные меры с учетом ситуации в Белоруссии. Запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец рассказал «Радиоточке НСН», как возможное закрытие неба над Белоруссией навредит россиянам.
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