Запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией продлен до 16 февраля

Приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией продлена до 16 февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по коронавирусной инфекции.

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Решение будет действовать до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года. В оперштабе напомнили, что запрет обусловлен необходимостью защиты здоровья населения.

Приостановка авиаперевозок между РФ с Великобританией произошла 22 декабря 2020 года из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19. Решение уже продлевалось до 1 февраля включительно.

Агентство напоминает, что в России был выявлен один носитель так называемого "британского" штамма, однако специалистам удалось избежать его распространения. Сейчас заболевший уже здоров.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:АвиаперевозкиЗапрет ПолетовВеликобритания
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