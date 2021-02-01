Запрет на авиасообщение между Россией и Великобританией продлен до 16 февраля
Приостановка авиасообщения между Россией и Великобританией продлена до 16 февраля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперштаб по коронавирусной инфекции.
Решение будет действовать до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года. В оперштабе напомнили, что запрет обусловлен необходимостью защиты здоровья населения.
Приостановка авиаперевозок между РФ с Великобританией произошла 22 декабря 2020 года из-за выявления в Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19. Решение уже продлевалось до 1 февраля включительно.
Агентство напоминает, что в России был выявлен один носитель так называемого "британского" штамма, однако специалистам удалось избежать его распространения. Сейчас заболевший уже здоров.
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