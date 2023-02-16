Священника канонической УПЦ осудили за сотрудничество с Россией

Украинский суд признал священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) виновным в сотрудничестве с Россией, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

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Отмечается, что осуждённый является настоятелем одного из приходов УПЦ Краснолиманского района ДНР. В материалах дела говорится, что он публично поддерживал Россию и призывал население проголосовать за вхождение региона в состав РФ.

Священника задержали на подконтрольной Киеву территории Краснолиманского района ДНР. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того ему в течение 12 лет будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью.

Ранее Украинский суд признал гражданина Белоруссии Максима Зезюльчика виновным по статье «наёмничество» и приговорил его к 10 годам лишения свободы, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУголовное НаказаниеСбу УкраиныУПЦСуд
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