Священника канонической УПЦ осудили за сотрудничество с Россией

Отмечается, что осуждённый является настоятелем одного из приходов УПЦ Краснолиманского района ДНР. В материалах дела говорится, что он публично поддерживал Россию и призывал население проголосовать за вхождение региона в состав РФ.

Священника задержали на подконтрольной Киеву территории Краснолиманского района ДНР. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того ему в течение 12 лет будет запрещено занимать определенные должности или заниматься определённой деятельностью.

Ранее Украинский суд признал гражданина Белоруссии Максима Зезюльчика виновным по статье «наёмничество» и приговорил его к 10 годам лишения свободы, сообщает НСН.