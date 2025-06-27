Дрон ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС
Украинский беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской атомной электростанции в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях объекта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АЭС.
«Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ», - указано в сообщении.
Сотрудникам удалось своевременно укрыться, никто не пострадал. На ЗАЭС проводят оценку ущерба и анализ обстоятельств ЧП.
Между тем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС находится под угрозой из-за нестабильного внешнего энергоснабжения, пишет 360.ru.
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