Дрон ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

Украинский беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской атомной электростанции в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях объекта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АЭС.

«Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ», - указано в сообщении.

Сотрудникам удалось своевременно укрыться, никто не пострадал. На ЗАЭС проводят оценку ущерба и анализ обстоятельств ЧП.

Между тем глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС находится под угрозой из-за нестабильного внешнего энергоснабжения, пишет 360.ru.

