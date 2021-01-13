Запашный предложил Трампу представить Россию на инаугурации Байдена

США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена. Нашу страну на церемонии будет представлять посол. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН выразил уверенность, что США вскоре развалятся.