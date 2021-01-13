Запашный предложил Трампу представить Россию на инаугурации Байдена
Директор Большого Московского цирка в беседе с НСН выразил уверенность, что США скоро развалятся.
США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена. Нашу страну на церемонии будет представлять посол. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне.
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в беседе с НСН выразил уверенность, что США вскоре развалятся.
«Первое, что приходит в голову, чтобы нашу страну на инаугурации Джо Байдена представлял сам Трамп, ведь в Штатах называют его «марионеткой Путина». А если серьезно, что мы с вами в обозримом будущем станем свидетелями того, как США развалятся. И я убежден, что первыми независимыми государствами станут Калифорния и Техас», – сказал он.
Кроме того, Запашный в интервью НСН призвал россиян прекратить молиться на все западное. В частности, поверить в эффективность отечественных вакцин от коронавируса.
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