Запашный: пора прекратить молиться на все западное

Эдгард Запашный: «Честно скажу, я вообще не понял, почему Великобритания была одной из первых стран, которая стала вновь доступна для россиян. На мой взгляд, набор тех стран, чьи границы открывались для нас, очень странный. Не считаю, что Великобритания является для нас приоритетной страной, может быть, только для каких-то российских чиновников, которым очень надо иногда бывать в Лондоне», – предположил в эфире НСН Эдгард Запашный.

