Запашный: пора прекратить молиться на все западное
Директор Большого Московского государственного цирка специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Авиасообщение между Россией и Великобританией останется закрытым
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля. В декабре в королевстве был обнаружен новый штамм коронавируса, из-за чего многие страны вновь закрыли границы с этим государством.
Эдгард Запашный: «Честно скажу, я вообще не понял, почему Великобритания была одной из первых стран, которая стала вновь доступна для россиян. На мой взгляд, набор тех стран, чьи границы открывались для нас, очень странный. Не считаю, что Великобритания является для нас приоритетной страной, может быть, только для каких-то российских чиновников, которым очень надо иногда бывать в Лондоне», – предположил в эфире НСН Эдгард Запашный.
Россию пригласили на инаугурацию Байдена
США пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена. Нашу страну на церемонии будет представлять посол. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне.
Эдгард Запашный: «Первое, что приходит в голову, чтобы нашу страну на инаугурации Джо Байдена представлял сам Трамп, ведь в Штатах называют его «марионеткой Путина». А если серьезно, что мы с вами в обозримом будущем станем свидетелями того, как США развалятся. И я убежден, что первыми независимыми государствами станут Калифорния и Техас», – сказал он свое мнение НСН.
Мишустин поручил следить за распространением COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил следить за распространением коронавируса после новогодних праздников.
Эдгард Запашный: «А что нам еще остается, только следить. Почему-то мне кажется, что ситуация должна в корне измениться к концу грядущего лета. Мне очень бы хотелось верить, что пандемия закончится в этом году, чего и желаю всем нам», – поделился он с НСН.
Россия не планирует закупать зарубежную вакцину
Россия не планирует на государственном уровне закупать вакцину от коронавируса, которую разработали заграницей компании Pfizer и BioNTech.
Эдгард Запашный: «Полностью поддерживаю эту идею. Считаю, что наша медицина сейчас сделала большой шаг, представила сразу несколько вакцин. На подходе еще препараты. Убежден, что надо прекратить молиться на все западное, а верить в свое», – сказал он в интервью НСН.
Россиянам дали советы по подготовке к Крещенским купаниям
Врачи дали россиянам советы по подготовке к Крещенским купаниям. Так, следует ежедневно обливаться холодной водой и не забывать про контрастный душ. А перед тем, как окунуться в купель, следует выпить горячего чая с лимоном и имбирем, от употребления алкогольных напитков лучше отказаться.
Эдгард Запашный: «Скоро один из самых важных христианских праздников, и многие из нас в первый раз захотят окунуться. Берегите свое здоровье, подготовьтесь к этому важному мероприятию», – подытожил в беседе с НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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