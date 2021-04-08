Западные страны обсудили военную активность РФ у границ Украины

Встречу проводил глава обороны Великобритании Бен Уоллес, и.о. замминистра обороны США Аманда Дори. «Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Западные страны пообещали предоставить украинским военным тренировки и поддерживать «выстраивание потенциала» Киева.

Россия не представляет угрозы ни для какой страны и никому не угрожает, а ее Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос передвижении войск в Ростовской области.

