Песков объяснил нахождение войск РФ у границы с Украиной

Россия не представляет угрозы ни для какой страны и никому не угрожает, а ее Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос передвижении войск в Ростовской области.

«Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным», - сказал представитель Кремля, добавив, что войска будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным военным руководством и верховным главнокомандующим.