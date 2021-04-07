Песков объяснил нахождение войск РФ у границы с Украиной

Россия не представляет угрозы ни для какой страны и никому не угрожает, а ее Вооруженные силы находятся там, где это признано необходимым и целесообразным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос передвижении войск в Ростовской области.

«Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозу. Российские вооруженные силы находятся там, на территории РФ, где это признано необходимым и целесообразным», - сказал представитель Кремля, добавив, что войска будут находиться там так долго, насколько это будет признано целесообразным военным руководством и верховным главнокомандующим.

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При этом Песков не смог уточнить, передислоцированы ли российские военнослужащие на границу с Украиной на постоянной основе или нет. По его словам, такой информацией он не обладает.

Ранее Песков заявил, что «Россия очень внимательно относится к собственной безопасности», но не представляет угрозу ни для одной страны, включая УКраину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоенныеДмитрий Песков
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