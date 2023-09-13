Путин и Ким Чен Ын обсудили вопросы безопасности в Европе

Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры, глава Северной Кореи уехал. Встреча глав государств прошла на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались и тет-а-тет. Политики обсудили стратегическое сотрудничество России и КНДР, а также ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун говорил «Радиоточке НСН», что Россия и Северная Корея сегодня выходят на особый уровень в отношениях. По его словам, основу сотрудничества могут составить именно экономические проекты, которые помогут странам в борьбе с санкциями США.

