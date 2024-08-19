Западные авиакомпании сократили полеты в Китай из-за санкций против России

Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за низкого спроса и высоких затрат на обход российского воздушного пространства, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с китайскими перевозчиками, не сталкивающимися с такими ограничениями, сообщает Financial Times.

Virgin Atlantic недавно прекратила рейсы в Шанхай, British Airways с октября приостановит полеты из Лондона в Пекин, а австралийская Qantas убирает маршрут Сидней — Шанхай из-за низкого спроса, несмотря на отсутствие необходимости обхода России.

Доля бронирований россиянами билетов в Китай увеличилась на 120%

До пандемии китайский рынок авиаперевозок был очень привлекательным благодаря росту экономики и увеличению числа состоятельных туристов.

Однако ковидные ограничения и медленное восстановление спроса на международные рейсы привели к тому, что китайский рынок стал одним из самых слабых по восстановлению после пандемии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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