Западные авиакомпании сократили полеты в Китай из-за санкций против России

Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай из-за низкого спроса и высоких затрат на обход российского воздушного пространства, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с китайскими перевозчиками, не сталкивающимися с такими ограничениями, сообщает Financial Times.

Virgin Atlantic недавно прекратила рейсы в Шанхай, British Airways с октября приостановит полеты из Лондона в Пекин, а австралийская Qantas убирает маршрут Сидней — Шанхай из-за низкого спроса, несмотря на отсутствие необходимости обхода России.