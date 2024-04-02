Доля бронирований россиянами билетов в Китай увеличилась на 120%
В апреле резко выросла доля бронирований гражданами России билетов на рейсы в Китай, заявили в сервисе «Авиасейлс».
По данным аналитиков компании, в апреле Китай стал самым быстрорастущим направлением. Доля бронирований увеличилась на 120%. При этом средняя стоимость билета в эконом-классе туда-обратно превысила 57 тысяч рублей.
Чаще всего КНР выбирают путешественники из Москвы. На долю Санкт-Петербурга приходится лишь 11% бронирований.
Дешевле всего можно улететь в КНР из Владивостока. Билет туда и обратно обойдется в 36,5 тысячи рублей, пишет «Газета.Ru».
По данным Минэкономразвития РФ, Китай стал страной - лидером по туристическому потоку в Россию, передает «Радиоточка НСН».
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