Доля бронирований россиянами билетов в Китай увеличилась на 120%

По данным аналитиков компании, в апреле Китай стал самым быстрорастущим направлением. Доля бронирований увеличилась на 120%. При этом средняя стоимость билета в эконом-классе туда-обратно превысила 57 тысяч рублей.

Чаще всего КНР выбирают путешественники из Москвы. На долю Санкт-Петербурга приходится лишь 11% бронирований.

Дешевле всего можно улететь в КНР из Владивостока. Билет туда и обратно обойдется в 36,5 тысячи рублей, пишет «Газета.Ru».

По данным Минэкономразвития РФ, Китай стал страной - лидером по туристическому потоку в Россию, передает «Радиоточка НСН».

