Запад скрывает правду о национализме на Украине, сказанную Путиным

На Украине националист Степан Бандера превратился в народного героя. Запад понимает это, но пытается скрывать, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Justin Podur.

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«Осознавая, что украинцы сделали Бандеру национальным героем, ты сидишь и думаешь, что, возможно, Путин прав. Но Запад всячески скрывает этот факт», — подчеркнул он.

Американский офицер напомнил, что прославляют Бандеру и на его примере воспитывают молодежь, а на Западе при этом Заявляют об отсутствии объективных причин для начала российской специальной военной операции.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что имеются все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом, сообщает ТАСС. По его словам, Бандера, которого прославляют в Киеве, был пособником Гитлера. Также он отметил, что солдаты ВСУ продолжают практику заградотрядов, расстреливают гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Военная ОперацияВладимир ПутинЗападНацизмРоссияУкраина
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