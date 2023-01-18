Путин назвал «неонацистским» правящий режим на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что имеются все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом, сообщает ТАСС.

Путин: Конфликт на Украине с неонацистами был неизбежен

По его словам, Бандера, которого прославляют в Киеве, был пособником Гитлера. Также он отметил, что солдаты ВСУ продолжают практику заградотрядов, расстреливают гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.

«Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры», - подчеркнул Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».

Глава государства добавил, что Россия не могла не защищать этих людей.

Ранее Путин заявил, что действия России, в том числе специальная военная операция, направлены на прекращение боевых действий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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