Путин назвал «неонацистским» правящий режим на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что имеются все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом, сообщает ТАСС.
По его словам, Бандера, которого прославляют в Киеве, был пособником Гитлера. Также он отметил, что солдаты ВСУ продолжают практику заградотрядов, расстреливают гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.
«Поэтому у нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским и есть все основания помогать с помощью вооруженных сил тем людям, которые считают себя частью русской культуры», - подчеркнул Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».
Глава государства добавил, что Россия не могла не защищать этих людей.
Ранее Путин заявил, что действия России, в том числе специальная военная операция, направлены на прекращение боевых действий, сообщает RT.
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