Запад решил вернуться к концепции «Римленд» в борьбе с Россией

«Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский "Римленд", который противостоит континентальным державам Евразии Китаю и России», — цитирует публикацию РИА Новости.

Автор считает, что свидетельством применения «Римленда» стала поездка президента США Джо Байдена на Ближний Восток, в том числе его участие в саммите четырехсторонней группы I2U2 с представителями Израиля, Индии, Объединенных Арабских эмиратов.

Эксперт напоминает, что автором геополитической концепции является американский политолог Николас Спикмэн. Он создал ее в 1940 году. «Римленд» предполагает сдерживание России и Китая с помощью подконтрольной США дуги, включающей европейское побережье, Ближний Восток и южную и восточную Азию.

Ранее руководитель Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов заявил, что США следуют своей военной доктрине и первыми могут применить ядерное оружие, как это было в Хиросиме в августе 1945 года., передает РИА Новости.

