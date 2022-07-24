Стала известна причина для начала «холодной войны» между Россией и США

Назначение подлодки «Белгород» - преследование субмарин военно-морских сил США, при этом российская ложка оборудована ядерными беспилотниками «Посейдон». Их может быть на борту до восьми.

«"Белгород" даст новые возможности российскому флоту. В следующем десятилетии это может спровоцировать возвращение к опыту «холодной войны» под водой, когда российские и американские подводные лодки охотились друг на друга в напряженном противостоянии», — отмечает SNN.

Напомним, на днях атомная подводная лодка «Белгород» с носителем беспилотной системы «Посейдон» передана Военно-морскому флоту России. Подписание акта приема и передачи подлодки состоялось на предприятие «Севмаш», где она была изготовлена.

