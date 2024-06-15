Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал

По информации сервиса, в пятницу дрон с позывным BLKCAT6 после разведывательного полета над Черным морем близ Крыма вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла. Объект находится на Сицилии.

На подлете к Италии беспилотник подал код 7700, по стандарту ИКАО означающий аварийную ситуацию на борту. Позже дрон совершил посадку на сицилийской базе.

