Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал

Беспилотник большой дальности MQ-4C ВМС США, который занимался разведкой у Крыма, перед посадкой на Сицилии подал аварийный сигнал, следует из данных мониторингового ресурса RadarBox.

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По информации сервиса, в пятницу дрон с позывным BLKCAT6 после разведывательного полета над Черным морем близ Крыма вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла. Объект находится на Сицилии.

На подлете к Италии беспилотник подал код 7700, по стандарту ИКАО означающий аварийную ситуацию на борту. Позже дрон совершил посадку на сицилийской базе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияСШАБеспилотники

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