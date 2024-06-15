Занимавшийся разведкой у Крыма американский дрон подал аварийный сигнал
15 июня 202406:32
Беспилотник большой дальности MQ-4C ВМС США, который занимался разведкой у Крыма, перед посадкой на Сицилии подал аварийный сигнал, следует из данных мониторингового ресурса RadarBox.
По информации сервиса, в пятницу дрон с позывным BLKCAT6 после разведывательного полета над Черным морем близ Крыма вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла. Объект находится на Сицилии.
На подлете к Италии беспилотник подал код 7700, по стандарту ИКАО означающий аварийную ситуацию на борту. Позже дрон совершил посадку на сицилийской базе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru