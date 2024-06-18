Человек погиб при стрельбе мужчины на предприятии в Рязани

Мужчина открыл стрельбу на предприятии «Рязаньмонтажзаготовка» в Рязани, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Рязанской области.

Устроившего стрельбу у Оптиной пустыни под Калугой задержали

Отмечается, что в результате инцидента погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

По данным Telegram-канал Mash, злоумышленником оказался 66-летний поставщик запчастей для «Рязаньмонтажзаготовки». По информации СМИ, он застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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