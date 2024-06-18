Экс-главу «Автодора» Кельбаха приговорили в 12 годам колонии

По данным следствия, в 2017 году при строительстве ЦКАД чиновник незаконно выделил одной из компаний более двух млрд рублей, а в 2019-м эта же фирма получила из бюджета ещё 3,9 млн рублей. Кроме того, ещё одна компании получила 132 млн рублей за разработку документации по ЦКАД.

Прокурор просил приговорить Кельбаха к 14 годам колонии. По решению суда, экс-главе «Автодора» было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Также Кельбаху назначили штраф в размере 1,945 млн рублей и на три года запретили занимать определённые должности.

Ранее Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».