Законопроект о запрете продажи энергетиков детям одобрили в первом чтении
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий введение в России запрета на продажу энергетиков детям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки. Согласно документу, при продаже продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт.
«Вред энергетических напитков доказан врачами... Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодёжь от пагубных привычек», — заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В случае принятия законопроекта соответствующие нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в День России, который отмечается 12 июня, следует запретить продавать алкоголь по всей стране, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru