Законопроект о запрете продажи энергетиков детям одобрили в первом чтении

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий введение в России запрета на продажу энергетиков детям. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В Рязанской области запретили продавать алкоголь в День студента

Отмечается, что запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки. Согласно документу, при продаже продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт.

«Вред энергетических напитков доказан врачами... Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодёжь от пагубных привычек», — заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В случае принятия законопроекта соответствующие нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в День России, который отмечается 12 июня, следует запретить продавать алкоголь по всей стране, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ДетиГосдумаЗапретМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры