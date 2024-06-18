Законопроект о запрете продажи энергетиков детям одобрили в первом чтении

Отмечается, что запрет будет распространяться на все безалкогольные тонизирующие напитки. Согласно документу, при продаже продавец будет вправе потребовать у покупателя паспорт.

«Вред энергетических напитков доказан врачами... Это решение должно защитить здоровье наших детей, оградить молодёжь от пагубных привычек», — заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В случае принятия законопроекта соответствующие нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что в День России, который отмечается 12 июня, следует запретить продавать алкоголь по всей стране, сообщает RT.

