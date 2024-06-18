Юрист Салкин: Актеру Базанову из «Слова пацана» может грозить пожизненный срок
Актеру из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергею Базанову может грозить до 15 лет лишения свободы за совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью, заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин.
«За убийство (часть 2 статьи 105 УК РФ), сопряженное с разбоем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 8 до 20 лет или пожизненное заключение, — пояснил Салкин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, если актер полностью признает свою вину, то дело может быть рассмотрено в специальном порядке. Салкин подчеркнул, что в таком случае Базанов может рассчитывать на смягчение наказания.
По данным следствия, Базанов действовал в составе группы и напал на бизнесмена в Москве: мужчине выстрелили в голову и похитили сумку с 900 тысячами долларов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru