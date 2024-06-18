Депутат Куринный назвал мораторий на проверки бизнеса причиной массового заболевания ботулизмом
Мораторий на проверки бизнеса стал основной причиной массового заражения ботулизмом в городах России, заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«На мой взгляд, именно следствием моратория является то, что сегодня многие наши предприниматели спустя рукава относятся к исполнению своих обязанностей, к соблюдению санитарных норм — это и привело к столь массовому отравлению и заболеванию ботулизмом. Никакой тут дополнительной ответственности не требуется, требуется просто отменить мораторий по отношению к этим проверкам», - сказал Куринный в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Известно, что все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе».
В Москве в рамках расследования уголовного дела о производстве, хранении, сбыте товаров и продукции либо выполнении работ (оказании услуг), не отвечающих требованиям безопасности, задержали трех человек: по данным СМИ, это гендиректор «Кухни на районе», коммерческий директор и глава отдела качества поставщика продуктов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru