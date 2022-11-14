Замглавы МИД России: Расширение НАТО не укрепит альянс

По его словам, Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, в ходе которого было решено, что Грузия и Украина могут вступить в альянс, высказывалась об опасности такого решения.

Грушко отметил, что НАТО забывает о принципе, согласно которому ни одна страна не имеет права на укрепление своей безопасности за счет безопасности других государств. Он добавил, что в случае подобных нарушений нужно садиться за стол переговоров, чтобы прийти к общему мнению, как обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон.

Замминистра иностранных дел добавил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО ухудшает безопасность Североатлантического альянса, так как благодаря этому создается линия соприкосновения с Россией длиной более 1200 километров, объявленной НАТО основной угрозой и главным противником.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не все члены НАТО согласны с поддержкой Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

