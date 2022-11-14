Замглавы МИД России: Расширение НАТО не укрепит альянс
Расширение НАТО не поможет укреплению безопасности Североатлантического альянса. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, Россия еще до Бухарестского саммита 2008 года, в ходе которого было решено, что Грузия и Украина могут вступить в альянс, высказывалась об опасности такого решения.
Грушко отметил, что НАТО забывает о принципе, согласно которому ни одна страна не имеет права на укрепление своей безопасности за счет безопасности других государств. Он добавил, что в случае подобных нарушений нужно садиться за стол переговоров, чтобы прийти к общему мнению, как обеспечить безопасность всех заинтересованных сторон.
Замминистра иностранных дел добавил, что принятие Финляндии и Швеции в НАТО ухудшает безопасность Североатлантического альянса, так как благодаря этому создается линия соприкосновения с Россией длиной более 1200 километров, объявленной НАТО основной угрозой и главным противником.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не все члены НАТО согласны с поддержкой Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 364 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 072 / сут.
- На Украине заявили о повреждении одного из ключевых энергообъектов
- В Турции задержали подозреваемого во взрыве в центре Стамбула
- Володин: Украина потеряла суверенитет после госпереворота в 2014 году
- СМИ сообщили об уходе производителя одежды Helly Hansen из России
- Замглавы МИД России: Расширение НАТО не укрепит альянс
- СМИ: На Украине журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи о Херсоне
- КПРФ подготовит свой вариант Конституции
- Михалков высказался против предстоящего концерта группы «Би-2» в Москве
- Эксперт рассказала о выплате в 2400 рублей для ухаживающих за родственниками пенсионеров
- В России разработали сверхлегкий бронешлем весом 700 граммов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru