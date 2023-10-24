Заместитель мэра Ашдода заявил о страхе израильтян выходить на улицу

На фоне эскалации конфликта вокруг сектора Газа жители Израиля стали бояться выходить на улицу, рассказал заместитель мэра Ашдода Эли Нахт в беседе с корреспондентом «Известий» Станиславом Григорьевым.

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Заммэра отметил, что после начала конфликта в страну проникли 1,5 тысячи боевиков палестинского движения ХАМАС. По его словам, есть вероятность проникновения радикалов на территорию Израиля через море.

«Они появлялись в разных точках Израиля с одной целью - истребить, убить, зарезать», - сказал Нахт.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в секторе Газа займет до трех месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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