Заместитель мэра Ашдода заявил о страхе израильтян выходить на улицу
На фоне эскалации конфликта вокруг сектора Газа жители Израиля стали бояться выходить на улицу, рассказал заместитель мэра Ашдода Эли Нахт в беседе с корреспондентом «Известий» Станиславом Григорьевым.
Заммэра отметил, что после начала конфликта в страну проникли 1,5 тысячи боевиков палестинского движения ХАМАС. По его словам, есть вероятность проникновения радикалов на территорию Израиля через море.
«Они появлялись в разных точках Израиля с одной целью - истребить, убить, зарезать», - сказал Нахт.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в секторе Газа займет до трех месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru