Заместитель мэра Ашдода заявил о страхе израильтян выходить на улицу

Заммэра отметил, что после начала конфликта в страну проникли 1,5 тысячи боевиков палестинского движения ХАМАС. По его словам, есть вероятность проникновения радикалов на территорию Израиля через море.

«Они появлялись в разных точках Израиля с одной целью - истребить, убить, зарезать», - сказал Нахт.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что наземная операция в секторе Газа займет до трех месяцев, сообщает «Радиоточка НСН».

