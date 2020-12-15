Заместитель губернатора Кабула погиб при взрыве в Афганистане

Заместитель губернатора провинции Кабул, а также его секретарь стали жертвами взрыва в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на полицию.

Взрыв произошел в одном из районов афганской столицы. По данным телеканала, в результате взрыва магнитной бомбы также ранены двое охранников.