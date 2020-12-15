Заместитель губернатора Кабула погиб при взрыве в Афганистане

Заместитель губернатора провинции Кабул, а также его секретарь стали жертвами взрыва в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на полицию.

Взрыв произошел в одном из районов афганской столицы. По данным телеканала, в результате взрыва магнитной бомбы также ранены двое охранников.

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Уточняется, что погиб Махбубул Мохаммади, отвечавший за финансовые и административные вопросы. Взрывчатка была установлена на автомобиле политика.

Накануне сообщалось, что около 65 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были ликвидированы в минувшее воскресенье в провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана.

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Фото: twitter.com/aa_russian
ТЕГИ:ВзрывАфганистан
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