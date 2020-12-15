Заместитель губернатора Кабула погиб при взрыве в Афганистане
Заместитель губернатора провинции Кабул, а также его секретарь стали жертвами взрыва в Афганистане. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на полицию.
Взрыв произошел в одном из районов афганской столицы. По данным телеканала, в результате взрыва магнитной бомбы также ранены двое охранников.
Уточняется, что погиб Махбубул Мохаммади, отвечавший за финансовые и административные вопросы. Взрывчатка была установлена на автомобиле политика.
Накануне сообщалось, что около 65 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были ликвидированы в минувшее воскресенье в провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана.
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