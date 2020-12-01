Сотрудники российского посольства пострадали при подрыве автомобиля в Кабуле
Сотрудники российского посольства получили контузию во время подрыва автомобиля дипмиссии на самодельном взрывном устройстве в Кабуле. Об этом сообщает представитель МИД Мария Захарова на официальном сайте ведомства.
Как отмечается в сообщении, подрыв произошел недалеко от российского посольства в Афганистане. По имеющейся информации, атака могла быть предназначена для автомобиля представителей афганских силовых структур. Захарова отметила, что нельзя исключить предположение, что целью террористической акции были граждане России.
Дипломат подчеркнула, что афганской стороне необходимо провести тщательное расследование, а также усилить меры безопасности для персонала российской дипмиссии. Захарова заявила, что российская сторона также намерена усилить безопасность своих сотрудников на территории ИРА (Исламская Республика Афганистан).
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