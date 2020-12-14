Более 60 талибов ликвидированы в Афганистане

Порядка 65 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были ликвидированы в минувшее воскресенье в провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на военное ведомство страны.

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Талибы были ликвидированы в ходе столкновений с афганскими военными на блокпостах, передает ТАСС.

Ранее в МИД РФ сообщили, что автомобиль российской дипмиссии подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. В результате сотрудники, находившиеся в машине, получили легкую контузию, сообщает телеканал «360».

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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