Более 60 талибов ликвидированы в Афганистане
Порядка 65 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) были ликвидированы в минувшее воскресенье в провинции Кандагар на юго-востоке Афганистана. Об этом сообщил телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на военное ведомство страны.
Талибы были ликвидированы в ходе столкновений с афганскими военными на блокпостах, передает ТАСС.
Ранее в МИД РФ сообщили, что автомобиль российской дипмиссии подорвался в Кабуле на самодельном взрывном устройстве. В результате сотрудники, находившиеся в машине, получили легкую контузию, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Тяжёлая ракета «Ангара-А5» успешно доставила в космос макет спутника
- Росавиация представит в 2021 году новые меры господдержки авиакомпаний
- На Сахалин и Курилы надвигается циклон
- Более 60 талибов ликвидированы в Афганистане
- Минобороны отметило рост разведактивности у границ России в 2020 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru