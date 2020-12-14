Более 60 талибов ликвидированы в Афганистане

ВОЗ заявила о риске инфицирования 1,8 млрд человек из-за проблем с водой Посольство РФ назвало безосновательной попытку США обвинить Москву в хакерских атаках Депутат предложил повысить страховые суммы вкладов для семей с детьми Треть россиян призналась, что передаривает подарки Дом для гималайского медведя-сироты строят в Приморье