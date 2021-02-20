Замерзающим американцам прислали многотысячные счета за электричество

Как отмечается, в период аномальных холодов оптовая стоимость электричества выросла с 50 долларов до 9 тысяч долларов из-за огромного спроса на нее.

Как сообщалось, из-за снежной бури одни люди остались без еды, другие - вынуждены ставить палатки прямо в домах, чтобы согреться. Во многих магазинах опустели полки с продуктами. Также в дефиците оказались древесный уголь и дрова, с помощью которых можно было приготовить еду.

