Замерзающим американцам прислали многотысячные счета за электричество
Жителям американского штата Техас направили большие счета за электричество на фоне аномальных морозов, передает телеканал WFAA.
Некоторые американцы получили счета на тысячи долларов. Так, один из жителей штата должен будет заплатить 1 тысячу долларов, в то время, как в его доме была температура всего в 16 градусов. Другая семья вынуждена заплатить 3,8 тысячи долларов, тогда как за весь 2020 год их платежи за электроэнергию составили 1,2 тысячи долларов.
Как отмечается, в период аномальных холодов оптовая стоимость электричества выросла с 50 долларов до 9 тысяч долларов из-за огромного спроса на нее.
Как сообщалось, из-за снежной бури одни люди остались без еды, другие - вынуждены ставить палатки прямо в домах, чтобы согреться. Во многих магазинах опустели полки с продуктами. Также в дефиците оказались древесный уголь и дрова, с помощью которых можно было приготовить еду.
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